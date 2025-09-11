Fotografije dneva (11. 9.)

Galerija

Protestniki stojijo na kipu, ki krasi središče trga Place de la Republique med demonstracijami v Parizu. Ob pozivu na družbenih omrežjih k blokadam so včeraj zjutraj po vsej Franciji potekale številne protestne akcije, ki so posledica nezadovoljstva sredi politične negotovosti, medtem ko Francija dobiva novo vlado na čelu z novoimenovanim predsednikom Sebastienom Lecornujem. Foto: Julien De Rosa/Afp