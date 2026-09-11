Fotografije dneva (11. 9.)

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Reševalna akcija orangutanov, ujetih v gozdnih požarih v vasi Pemangkat v provinci Zahodni Kalimantan. Po navedbah vlade in reševalcev so iz požarov, ki so v preteklem tednu divjali na indonezijskem delu otoka Borneo, rešili šest orangutanov, vključno z dvema mladičema, ki sta še odvisna od materinega mleka; s tem se je skupno število rešenih živali v enem mesecu povzpelo na 15. FOTO: Muffidz Ma'sum/Afp