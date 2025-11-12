Fotografije dneva (12. 11.)

Galerija

Brazilski domorodni vodja in okoljevarstvenik Raoni se je udeležil otvoritve konference COP30 ZN o podnebnih spremembah v Belemu, medtem pa je ministrica za domorodna ljudstva Sonia Guajajara imela govor. Brazilija stavi, da bo njen zelo odmeven podnebni vrh v Amazoniji naslednji mesec prinesel nekaj, kar je v razdeljenem svetu vse redkejše: dokaz, da se države še vedno lahko združijo, da se spopadejo z globalno krizo. Foto: Pablo Porciuncula/Afp