Fotografije dneva (12. 12.)

Galerija

Gozdarski delavci pobirajo poginule štorklje ob obali reke Manzanares na obrobju Madrida. Ob reki blizu Madrida so našli na stotine poginulih štorkelj, kar vzbuja zaskrbljenost, da bi lahko krožil zelo nalezljiv sev ptičje gripe. Ptičja gripa, znana tudi kot aviarna gripa, redko predstavlja tveganje za ljudi, lahko pa povzroči velike izgube v kmetijskem sektorju in motnje v oskrbi s hrano. Foto: Oscar Del Pozo/Afp