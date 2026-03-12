Fotografije dneva (12. 3.)

Galerija

Iran je danes okrepil napade na ladje ob Hormuški ožini in naftno infrastrukturo na Bližnjem vzhodu, zaradi česar se je kljub rekordnemu sproščanju rezerv znova zvišala cena surove nafte. Iran je napadel tudi vojaške baze, med drugim italijansko bazo v Iraku. O napadih na tankerje in tovorne ladje poročajo iz Iraka in Savdske Arabije. Teheran medtem svari ZDA in Izrael pred napadi na iranske otoke v Perzijskem zalivu. FOTO: Handout/Afp