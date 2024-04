Fotografije dneva (12. 4.)

Odpri galerijo

V streljanju izraelske vojske na civiliste v Gazi je bil zadet tudi unicefov konvoj. Omenjeni izraelski napad je povečal število ubitih humanitarnih delavcev v izraelski ofenzivi v Gazi na najmanj 224. Članice Varnostnega sveta so poudarile potrebo po celoviti in pregledni preiskavi incidenta in objavi rezultatov. V zadnjem dnevu je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 60 ljudi. Foto: Afp