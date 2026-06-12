Fotografije dneva (12. 6.)

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Prostovoljci polagajo v grob krsto 3-letnega otroka, za katerega se domneva, da je umrl zaradi virusa ebole, med njegovim pogrebom na pokopališču v Bunii. Medtem so iz DR Konga sporočili, da se je število potrjenih primerov ebole povečalo na 598, med njimi je bilo 115 smrtnih primerov. Prav tako so navedli, da se je 22 bolnikov pozdravilo, novi primeri okužb pa se niso razširili na ostala zdravstvena območja v državi. FOTO: Benediction Murhabazi/Afp