Fotografije dneva (12. 8.)

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Gasilci in reševalne ekipe izpod ruševin porušene stavbe po ponedeljkovem potresu v kolumbijskem mestu Pereira prinašajo preživelo Danielo Andreo Largo Sanchez. Kolumbijski prostovoljci in reševalci so v zgodnjih urah 11. avgusta z golimi rokami odstranjevali ruševine in iskali preživele, potem ko je najmočnejši potres v državi v zadnjem stoletju terjal najmanj 250 življenj in porušil številne stavbe. FOTO: David Salazar/Afp