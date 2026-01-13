Fotografije dneva (13. 1.)

Galerija

Po trditvah ukrajinskih oblasti so bili ponoči najsilovitejši ruski napadi na Ukrajino letos, saj je ruska vojska izstrelila 293 brezpilotnih letalnikov in 18 raket. Prestreženih je bilo 240 brezpilotnikov in 7 raket. Napad v okolici mesta Harkov na severovzhodu Ukrajine je zahteval 4 življenja, še 6 ljudi je bilo ranjenih. Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski brezpilotni letalnik dolgega dosega zadel tudi zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters