    Svet

    Fotografije dneva (13. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Po trditvah ukrajinskih oblasti so bili ponoči najsilovitejši ruski napadi na Ukrajino letos, saj je ruska vojska izstrelila 293 brezpilotnih letalnikov in 18 raket. Prestreženih je bilo 240 brezpilotnikov in 7 raket. Napad v okolici mesta Harkov na severovzhodu Ukrajine je zahteval 4 življenja, še 6 ljudi je bilo ranjenih. Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski brezpilotni letalnik dolgega dosega zadel tudi zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
    Po trditvah ukrajinskih oblasti so bili ponoči najsilovitejši ruski napadi na Ukrajino letos, saj je ruska vojska izstrelila 293 brezpilotnih letalnikov in 18 raket. Prestreženih je bilo 240 brezpilotnikov in 7 raket. Napad v okolici mesta Harkov na severovzhodu Ukrajine je zahteval 4 življenja, še 6 ljudi je bilo ranjenih. Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je ruski brezpilotni letalnik dolgega dosega zadel tudi zdravstveni objekt za otroke in povzročil požar, o žrtvah niso poročali. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
    Dejan Mijović
    13. 1. 2026 | 11:54
    0:30
    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Novice  |  Svet
    fotogalerijasvet v fotografijahzanimivosti po svetu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 1. 2026 | 11:54
    Preberite več
