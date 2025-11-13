Fotografije dneva (13. 11.)

Galerija

Demokrati v predstavniškem domu kongresa ZDA so objavili elektronsko pošto, ki razkriva, da je obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein dejal, da je Donald Trump vedel za dekleta, ki naj bi jih Epstein zlorabljal. Bela hiša govori o »lažnem kontekstu«. Demokrati navajajo izmenjavo elektronske pošte med Epsteinom in avtorjem Michaelom Wolffom ter Ghislaine Maxwell, Britansko, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi trgovine z ljudmi in svoje vloge pomočnice pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnih deklet. Foto: Saul Loeb/Afp