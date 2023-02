Fotografije dneva (13. 2.)

Odpri galerijo

V Kinšasi, prestolnici DR Kongo, so se v bližini grobnice ene od svojih ikon sprehajali razigrani dandiji, ki so razkazovali zaželene oblikovalske znamke v popolnem nasprotju z mukotrpno revščino, ki jih obkroža. Na desetine ekstravagantno oblečenih dandijev, ki jim domačini pravijo sapeurji, se je zbralo v spomin na smrt Stervosa Niarcosa, pop zvezdnika in enega najslavnejših legendarnih dandijev v Kongu. Niarcos, ki je umrl leta 1995, je za mnoge v tej revni srednjeafriški državi poosebljal fanatično prizadevanje za eleganco. Foto: Alexis Huguet/Afp