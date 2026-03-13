Fotografije dneva (13. 3.)

Galerija

Obiskovalci se sprehajajo skozi instalacijo »Infinity Mirrored Room - The Hope of the Polka Dots Buried in Infinity Will Eternally Cover the Universe« na razstavi japonske umetnice Yayoi Kusama v muzeju Ludwig v Kölnu. Letos je muzej v Kölnu ob svoji 50. obletnici posvetil veliko razstavo legendarni japonski umetnici Yayoi Kusami. Razstava obiskovalce popelje na potovanje skozi celoten Kusamin opus z več kot 300 deli, od njenih prvih risb iz okoli leta 1934 do danes. Yayoi Kusama se je rodila 22. marca 1929 in je zdaj stara skoraj 97 let. FOTO: Ina Fassbender/Afp