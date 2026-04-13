Fotografije dneva (13. 4.)

Papež Leon XIV. se je danes z letalom odpravil na njegovo najdaljše apostolsko potovanje doslej. V 11 dneh bo obiskal Alžirijo, Kamerun, Angolo in Ekvatorialno Gvinejo. Alžirijo bo obiskal prvič v zgodovini papeških potovanj. Trump je napadel papeža Leona XIV. in ga označil za šibkega glede kriminala in groznega pri vodenju zunanje politike, potem ko je poglavar Katoliške cerkve kritiziral Trumpovo zunanjo in migracijsko politiko. Med drugim je zapisal, da si ne želi papeža, ki misli, da ima Iran lahko jedrsko orožje, in ki ni naklonjen ameriškemu napadu na Venezuelo. »In ne želim si papeža, ki kritizira predsednika ZDA«, je dodal Trump. FOTO: Tiziana Fabi/Afp