Fotografije dneva (13. 8.)

Galerija

Sončeva krona žari, medtem ko Luna popolnoma zakriva Sonce v fazi popolnega sončevega mrka, kot je bil viden iz kraja Lodoso v španski provinci Burgos. Milijoni Evropejcev so včeraj z občudovanjem zrli v nebo med redkim popolnim sončevim mrkom, ki je pas španskega ozemlja pogreznil v nenavadno dnevno temo. Senca, ki je nastala, ko je Luna zakrila Sonce, se je začela pomikati po odročnem ruskem arktičnem severu okoli 17. ure in nadaljevala pot v loku prek Grenlandije in Islandije. Največ ljudi si je popolni mrk ogledalo v Španiji. FOTO: Cesar Manso/Afp