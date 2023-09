Fotografije dneva (13. 9.)

Odpri galerijo

Kolumbijska pevka Shakira nastopa na odru med podelitvijo nagrad MTV Video Music Awards v New Jerseyju. Prireditev, ki jo je vodila Nicky Minaj (zmagala je v kategoriji hip hopa s pesmijo Super Freaky Girl) se je začela z nastopom Lila Waynea. Nastopili so še Olivia Rodrigo, Cardi B in Megan Thee Stallion. Foto: Timothy A. Clary/Afp