Fotografije dneva (14. 11.)

Galerija

Azijske sršene (Vespa Velutina Nigrithorax) preučujejo v Ballersdorfu v vzhodni Franciji. Žuželkam sledijo s termografskim daljnogledom, ter jih označujejo z barvnimi markerji ali oddajniki. V gozdu iščejo gnezda te invazivne vrste, ki se hrani s čebelami. Število azijskih sršenov se je v zadnjih dveh letih močno povečalo. Foto: Frederick Florin/Afp