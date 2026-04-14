Fotografije dneva (14. 4.)

Galerija

Trump je včeraj objavil sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, na kateri je sam upodobljen kot Jezus, nad njegovo glavo na nebu pa je videti sence vojakov, bele orle in bojna letala. Po številnih kritikah je Trump kasneje objavo izbrisal. Potem ko se je zaradi vojne v Iranu zaostril odnos med Trumpom in papežem, je podpredsednik ZDA J. D. Vance pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj. Trump je dejal, da se ne namerava opravičiti papežu, saj da se nima za kaj opravičiti. Papež pa je v odzivu poudaril, da se noče prepirati s Trumpom in da se ne boji ameriške vlade, še naprej pa bo širil sporočilo miru. FOTO: Mandel Ngan/Afp