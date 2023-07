Fotografije dneva (14. 7.)

Odpri galerijo

Obširen požar, ki je izbruhnil v Grebaštici nedaleč od Šibenika na Hrvaškem, je gasilo 155 gasilcev s 57 gasilskimi vozili. Pomagala so jim tri letala air tractor in štiri letala canadaira, ki jih je poslalo hrvaško ministrstvo za obrambo. Gasilcem je delo močno otežil močan južni veter. Policisti so zaradi grozeče nevarnosti izpraznili številna naselja in zaprli ceste. Foto: Antonio Bronic/Reuters