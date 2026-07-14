Fotografije dneva (14. 7.)

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Francija na dan Bastilje tudi letos prepleta zgodovino z aktualno geopolitiko. Na tradicionalni vojaški paradi v Parizu, ki je tudi zadnja za francoskega predsednika Emmanuela Macrona v tej vlogi, prvič sodelujejo ukrajinski vojaki, tako kot že vrsto let pa tudi pripadniki Slovenske vojske. Dogodek spremlja tudi več deset tujih voditeljev, med njimi slovenski premier Janez Janša. FOTO: Ludovic Marin/Afp