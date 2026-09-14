Fotografije dneva (14. 9.)

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Starejši občani se igrajo z robotskim psom med vladnim usposabljanjem za digitalno preživetje v centru za starejše v Suwonu. Razlike v digitalni pismenosti glede na starost so svetovni problem, vendar se je ta prepad v državi, za katero sta značilni visoka stopnja povezanosti in hitro staranje prebivalstva, močno poglobil, kar je sprožilo nacionalne kampanje za njegovo premostitev. FOTO: Jung Yeon-je/Afp