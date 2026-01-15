Fotografije dneva (15. 1.)

Galerija

Na Tajskem se je ob železniški progi žerjav zrušil na potniški vlak, zaradi česar se je vlak iztiril in zagorel. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 31 ljudi, 68 je poškodovanih, od tega jih je 8 v kritičnem stanju. Vlak, na katerem je bilo skupno 195 potnikov, je bil na poti v pokrajino Ubon Ratčatani na meji z Laosom. Žerjav se je zrušil na vlak, ki se je nato iztiril in zagorel. FOTO: Lillian Suwanrumpha/Afp