Fotografije dneva (15. 10.)

Galerija

Protestniki so takole včeraj napadli policista med spopadi v središču Tirane. Nasilje je izbruhnilo že drugi dan zapored med demonstracijami, na katerih so protestniki zahtevali odstop albanskega premierja Edija Rame in boljše razmere v izobraževanju. Do novih spopadov je prišlo po nasilju prejšnjega dne, ko so protestniki metali kamenje, razbili okna na ministrstvu za izobraževanje, podrli ograjo in zažgali smetnjake. FOTO: Adnan Beci/Afp