Fotografije dneva (15. 12.)

Galerija

Osnovnošolka, ki je prišla s svojo učiteljico iz Medanga, se skuša izogniti blatu, medtem ko v islamskem internatu Darul Mukhlisin in mošeji v Aceh Tamiangu na Sumatri ostajajo kupi izruvanih dreves, ki jih je naplavilo med poplavami. Uničujoče poplave in zemeljski plazovi so v Indoneziji ubili 1006 ljudi. Foto: Yasuyoshi Chiba/Afp