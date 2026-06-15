Fotografije dneva (15. 6.)

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V Ženevi je potekal množičen protest proti vrhu skupine G7, ki ga bo gostilo francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protest je sprva potekal mirno, pozneje pa so izbruhnili spopadi s policijo, ki je uporabila solzivec. Protestniki so uničevali, kar so prepoznali kot simbole kapitalizma in multilateralizma, FOTO: Gabriel Monnet/Afp