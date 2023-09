Fotografije dneva (15. 9.)

Odpri galerijo

Utrinek iz 11. izdaje Večerje v belem na Manhattnu v New Yorku. Legendarni popolnoma beli skrivni pop-up, katerega lokacija je razkrita nekaj ur pred dogodkom, privablja goste, ki se oblečejo v bela oblačila od glave do peta in se udeležijo kulinaričnega doživetja pod zvezdami. Letošnji dogodek je potekal v znamenitem okrožju Meatpacking. Foto: Timothy A. Clary/Afp