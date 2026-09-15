Fotografije dneva (15. 9.)

Galerija

Guillaume Legros, francosko-švicarski umetnik in pionir okolju prijazne umetnosti v naravi (t. i. land art), znan pod umetniškim imenom Saype, ustvarja svojo najnovejšo ogromno fresko, ki prikazuje človeško roko, ki drži pasjo tačko. Delo nastaja na gorskem pašniku nad prelazom Col de la Laie v kraju Beaufort. Umetnina se navezuje na film »Heart of the Beast« (Srce zveri), ki prihaja v kinematografe in pripoveduje zgodbo o vezi med psom in preživelim v letalski nesreči, ki ga igra Brad Pitt. FOTO: Jeff Pachoud/Afp