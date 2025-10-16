Fotografije dneva (16. 10.)

Galerija

Koordinator ZN-a za nujno pomoč Tom Fletcher poziva Izrael, naj odpre več mejnih prehodov v Gazo in dovoli vstop humanitarne pomoči, kot je bilo zagotovljeno v prvi fazi mirovnega načrta. »Zadrževanje pomoči civilistom ni stvar pogajanj,« je Fletcher zapisal na omrežju X. Izrael mora omogočiti množičen dotok humanitarne pomoči. Fletcher je prav tako pozval Hamas, naj si prizadeva za vrnitev vseh trupel talcev. Foto: Eyad Baba/Afp