Fotografije dneva (16. 10.)

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Lastniki avtomobilov iščejo svoja vozila, ki jih je po včerajšnjem močnem deževju v istanbulski četrti Ayazaga odnesla poplava. Močno deževje je v Istanbulu povzročilo poplave, ohromilo promet in zalilo domove ter poslovne prostore. Voda je na nekaterih območjih segala tudi do električnih napeljav, kar je bilo usodno za 14-letnega dečka. V poplavah je umrla še 34-letna ženska, ki ji je spodrsnilo in se je pri padcu udarila v glavo. FOTO: Berk Ozkan/Afp