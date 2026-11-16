Fotografije dneva (16. 11.)

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Udeleženec, oblečen v televizijski sprejemnik, protestira med shodom proti načrtu nacionalistične vlade glede preoblikovanja financiranja javnih medijev, ki je včeraj potekal v Pragi. Vlada milijarderja Babiša želi financiranje Češke televizije in Češkega radia, ki temelji na prispevkih gledalcev in poslušalcev, nadomestiti s sredstvi iz državnega proračuna. Nasprotniki opozarjajo, da bo ta poteza omejila svobodo medijev, saj bodo ti postali bolj odvisni od države. »Mediji morajo ostati neodvisni. Vlada sprejema ukrepe, s katerimi želi pridobiti nadzor nad njimi, jim zmanjšati sredstva in vplivati ​​na njihovo vsebino,« je na shodu dejal programer Jan Snasel. Mikuláš Minář, vodja skupine »Milijon trenutkov za demokracijo«, ki je shod organizirala, je povedal, da se je v sončnem nedeljskem popoldnevu zbralo »med 350.000 in 450.000 ljudi«. FOTO: Michal Cizek/Afp