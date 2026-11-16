Fotografije dneva (16. 11.)

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Udeleženec, oblečen v televizijski sprejemnik, protestira med shodom proti načrtu nacionalistične vlade glede preoblikovanja financiranja javnih medijev, ki je včeraj potekal v Pragi. Vlada milijarderja Babiša želi financiranje Češke televizije in Češkega radia, ki temelji na prispevkih gledalcev in poslušalcev, nadomestiti s sredstvi iz državnega proračuna. Nasprotniki opozarjajo, da bo ta poteza omejila svobodo medijev, saj bodo ti postali bolj odvisni od države. »Mediji morajo ostati neodvisni. Vlada sprejema ukrepe, s katerimi želi pridobiti nadzor nad njimi, jim zmanjšati sredstva in vplivati na njihovo vsebino,« je na shodu dejal programer Jan Snasel. Mikuláš Minář, vodja skupine »Milijon trenutkov za demokracijo«, ki je shod organizirala, je povedal, da se je v sončnem nedeljskem popoldnevu zbralo »med 350.000 in 450.000 ljudi«. FOTO: Michal Cizek/Afp
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