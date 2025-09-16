Fotografije dneva (16. 9.)

Galerija

Ruševine na mestu Stolpa neznanega vojaka v mestu Gaza, ki ga je ponoči uničilo izraelsko bombardiranje. Izraelska vojska je začela glavni del kopenske ofenzive za prevzem nadzora nad mestom Gaza, je sporočil predstavnik izraelskih sil. Mesto je tarča obsežnega in nenehnega obstreljevanja, izraelski obrambni minister Izrael Kac je zapisal, da Gaza gori. Foto: Omar Al-qattaa/Afp