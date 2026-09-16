Fotografije dneva (16. 9.)

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Včeraj jev Washingtonu potekal dogodek »The Pro-Human Assembly« (Zborovanje za človeštvo), ki je združil vodstva skoraj vseh skupin znotraj gibanja za človeštvo, soočenega z vzponom umetne inteligence. Dogodek je organiziral Inštitut za prihodnost življenja (Future of Life Institute), zagovorniška organizacija, ki se zavzema za človeški nadzor nad napredno umetno inteligenco, preprečevanje koncentracije moči in strog nadzor. FOTO: Saul Loeb/Afp