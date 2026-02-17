Fotografije dneva (17. 2.)

Galerija

Moški, ki sedi na pragu svoje hiše, obkrožen z vodo, se pogovarja z gasilcem v središču mesta Cadillac-sur-Garonne v jugozahodni Franciji, ki ga je poplavila reka Garonne. Sistem za opozarjanje na poplave je v Franciji že 30 dni v neprekinjenem oranžnem ali rdečem alarmu. Za Pariz in več območij v regiji Ile-de-France so včeraj zaradi neurja, poplav in vetra razglasili rumeno opozorilo. Predvideni so močni nalivi, tudi toča in sunki vetra, ki bi lahko dosegli hitrost do 70 km/h, ob tem pa se pričakuje tudi dvig reke Sene. FOTO: Gaizka Iroz/Afp