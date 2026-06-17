Fotografije dneva (17. 6.)

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Moški pomaga ranjeni ženski po ruskem nočnem zračnem napadu v Zaporožju. Trump je po srečanju z Zelenskim na vrhu G7 dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino za končanje vojne, in napovedal, da si bo prizadeval za to. Priznal je, da so bile do zdaj ZDA osredotočene na Iran, nakazal pa, da se želi odslej posvetiti Ukrajini. FOTO: Darya Nazarova/Afp
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