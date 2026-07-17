Fotografije dneva (17. 7.)

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Moški, ki išče trupla svojih bližnjih, si je privoščil trenutek počitka na zofi, postavljeni na ruševinah zrušene stavbe v kraju Caraballeda v venezuelski zvezni državi La Guaira. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli prejšnji mesec, je preseglo 4.800, medtem ko je bilo poškodovanih 16.740 ljudi, skoraj 21.000 pa jih je ostalo brez doma. FOTO: Federico Parra/Afp