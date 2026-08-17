Fotografije dneva (17. 8.)

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Pogled na razbitino »Slovenac«, ladje, zgrajene leta 1913, ki se je prikazala zaradi nizkega vodostaja reke Save pri Sremski Mitrovici v Srbiji, saj suša ter dolgotrajno vroče in suho vreme še naprej znižujeta vodostaje po vsej regiji. Po navedbah srbskih medijev in lokalnih zgodovinarjev je bil »Slovenac« parni vlačilec na kolesa, ki sta ga poganjala dva parna stroja. Ladja se je potopila 25. aprila 1945, potem ko je v zadnjih dneh druge svetovne vojne med prevozom zalog in ranjenih vojakov zadela nemško mino; od takrat je postala lokalna znamenitost, ki se pokaže v obdobjih izjemno nizkega vodostaja. FOTO: Andrej Isaković/Afp