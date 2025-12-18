Fotografije dneva (18. 12.)

Galerija

Razseljeni Palestinci se trudijo priti do doniranega obroka hrane v dobrodelni kuhinji v Khan Yunisu na jugu Gaze. Agencija ZN-a za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je opozorila, da kljub uveljavitvi dogovora o prekinitvi ognja 10. oktobra med otroki zaznavajo visoko stopnjo nedohranjenosti. UNRWA je pozvala k obnovi dobave pomoči v največji mogoči meri. Izrael močno omejuje dobavo pomoči v Gazi, zaradi česar je bila na območju avgusta potrjena lakota. Foto: Bashar Taleb/Afp