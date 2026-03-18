Fotografije dneva (18. 3.)

Britanski premier Keir se je na Downing Streetu 10 v središču Londona srečal s Tonyjem Hudgellom. Leta 2018 sta bila Tonyjeva biološka starša Anthony Smith in Jody Simpson obsojena na 10 let zapora, ker sta Tonyja tako hudo zlorabljala, da so mu morali amputirati obe nogi. Britanska vlada je s spremembami zakona o kriminalu in policijskem delu uvedla register krutosti do otrok. Tisti, ki so bili obsojeni zaradi zanemarjanja, zapustitve ali pohabljanja ženskih spolovil, bodo spremljani na podoben način kot spolni prestopniki. Policijo bodo morali obvestiti, če spremenijo ime, se preselijo, potujejo v tujino ali ponovno živijo z otroki. FOTO: Dan Kitwood/Afp