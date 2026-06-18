Fotografije dneva (18. 6.)

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Pastir Sawai Singh Bhati preverja svoj mobilni telefon pred svojo hišo pri 34 stopinjah Celzija po vrnitvi z dela na obrobju mesta Jaisalmer v Radžastanu. Na bujnih zelenih bregovih poplavnih ravnic reke Jamune je vroča poletja vse težje prenašati, saj zahtevajo prilagoditve, preden začne sonce pripekati. Indijska prestolnica je to poletje dosegla 46,5 °C, kar je še vedno pod rekordnih 49,9 °C, izmerjenih leta 2024. FOTO: Manan Vatsyayana/Afp