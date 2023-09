Fotografije dneva (18. 9.)

Odpri galerijo

Pred sedežem ZN v New Yorku se pred 78. generalno skupščino Združenih narodov in vrhom o podnebnih ambicijah v okviru kampanje za ozaveščanje o amazonskem deževnem gozdu in svetovni podnebni krizi so z droni ustvarili svetlobni prikaz, ki je del kampanje. Foto: Ed Jones/Afp