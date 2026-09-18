Fotografije dneva (18. 9.)

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Udeleženka protesta, ki ima na obrazu poslikavo francoske ikone Marianne v podobi voditeljice upora, se na pariškem Trgu republike (Place de la République) se je včeraj udeležila demonstracij v podporo iranski Kurdinji Mahsi Amini po njeni smrti v Iranu. 22-letna Amini je 16. septembra 2022 umrla v priporu, tri dni po tem, ko jo je v Teheranu aretirala zloglasna policija za moralno vedenje zaradi domnevne kršitve strogih pravil oblačenja za ženske v Islamski republiki. FOTO: Stefano Rellandini/Afp