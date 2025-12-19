Fotografije dneva (19. 12.)

Galerija

Pogled na počitniški park Skirlington Coast na obali Severnega morja v vzhodnem delu Yorkshira na SV Anglije, na območju, ki ga pesti intenzivna obalna erozija. Obala Holdernessa, ki se razteza 61 km med naravnim rezervatom Spurn in Flamboroughom, doživlja eno najhitrejših stopenj erozije v Evropi. Klifi Holdernessa erodirajo s povprečno hitrostjo približno 1,5 metra na leto, čeprav lahko posamezne izgube klifov presežejo 20 metrov na leto. V zadnjih 1000 letih se je obala umaknila za približno 2 kilometra, kar je povzročilo uničenje 26 vasi. Foto: Oli Scarff/Afp