Fotografije dneva (19. 6.)

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Gostje, oblečeni v belo, so se včeraj zvečer pred Eifflovim stolpom udeležili skrivnega srečanja, za katerega je bila lokacija razkrita tik pred zdajci. Gostje oblečeni v elegantna bela oblačila,so se udeležili večerje na prostem po konceptu, ki ga je leta 1988 ustvaril François Pasquier in ga izvozil v sto mest po vsem svetu. FOTO: Alain Jocard/Afp
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