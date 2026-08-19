Fotografije dneva (19. 8.)

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Dečki žalujejo med pogrebom Palestincev, ubitih v izraelskem napadu na kavarno v mestu Gaza. V izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj šest Palestincev, še 14 ljudi je bilo ranjenih, so sporočili palestinski zdravstveni delavci in predstavnik civilne zaščite. Izraelska vojska je sporočila, da je v Gazi napadla več poveljnikov Hamasa. FOTO: Dawoud Abu Alkas/ Reuters