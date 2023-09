Fotografije dneva (19. 9.)

Odpri galerijo

Spopad profesionalnih rokoborcev Benjamina Harlanda in Alliea Katcha na večeru rokoborske zabave v Liverpoolu. Na dogodku so se pomerili rokoborci iz Združenega kraljestva in ameriški rokoborci. Na enem izmed dvobojev je nastopila Helen Charlotte Campbell proti Dark Sheiku, kar naj bi bil prvi dvoboj s transspolno žensko v Združenem kraljestvu. Foto: Oli Scarff/Afp