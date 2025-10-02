Fotografije dneva (2. 10.)

Galerija

Palestinska dekleta jokajo, potem ko je izraelska raketa zadela šotor, ki so ga uporabljali razseljeni prebivalci Gaze pred bolnišnico v Deir al-Balahu v osrednjem delu Gaze. Izraelski obrambni minister je 1. oktobra izdal zadnje opozorilo prebivalcem Gaze, naj pobegnejo na jug, medtem ko Hamas preučuje načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za konec skoraj dveletne vojne na palestinskem ozemlju. Foto: Bashar Taleb/Afp