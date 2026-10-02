Fotografije dneva (2. 10.)

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Policisti so se včeraj spopadli z dijaki, ki sop pred srednjo šolo Le Corbusier v Aubervilliersu severno od Pariza izvajali blokado. Dijaki in študenti od konca septembra pred šolami protestirajo zaradi različnih težav – od urnikov, velikosti razredov, pomanjkanja učiteljev do pregretih učilnic med letošnjimi vročinskimi valovi. Protesti, ki so se začeli v pariški regiji Île-de-France, so se zdaj razširili še v druga mesta po državi. FOTO: Lou Benoist/Afp