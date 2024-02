Fotografije dneva (2. 2.)

Odpri galerijo

V Buenos Airesu spolna je delavka pred kongresom držala transparent s podobo novega argentinskega predsednika Javierja Mileja, medtem ko so zakonodajalci razpravljal o vladnem predlogu zakona o gospodarskih reformah. Argentinski kongres je po napetem dnevu, ko so bili med incidenti med protestniki in varnostnimi silami pred parlamentom aretirani štirje ljudje, nadaljeval razpravo o spornem paketu ultra-liberalnih reform predsednika Javierja Mileja. Foto: Juan Mabromata/Afp