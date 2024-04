Fotografije dneva (2. 4.)

Odpri galerijo

V Nemčiji je včeraj začel veljati zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo. Po novem lahko ljudje v javnosti posedujejo do 25 gramov konoplje in doma gojijo do tri rastline za osebno rabo. Spodnji dom nemškega parlamenta je zakon sprejel februarja, konec marca pa so ga potrdili še v zgornjem domu. Foto: John Macdougall/Afp