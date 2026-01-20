Fotografije dneva (20. 1.)

Galerija

Na Grenlandiji in na Danskem potekajo protesti proti prizadevanjem predsednika ZDA Donalda Trumpa za prevzem Grenlandije, avtonomnega ozemlja Danske. Več tisoč protestnikov se je zbralo pred mestno hišo v Koebenhavnu in v mestih Aarhus, Aalborg in Odense. Mirne demonstracije z več tisoč udeleženci so potekale tudi v grenlandski prestolnici Nuuk. Evropski voditelji ne bodo pretirano nasprotovali ameriški prisvojitvi Grenlandije, je včeraj dejal predsednik ZDA Donald Trump. O ameriških težnjah bodo danes razpravljali v Evropskem parlamentu. FOTO: Jonathan Nackstrand/Afp