Fotografije dneva (20. 10.)

Odpri galerijo

Ob izidu najnovejšega albuma skupine The Rolling Stones Hackney Diamonds so se oboževalci zbrali v glasbeni trgovini v Geesternu. Po vsej Nizozemski se je ponoči odprlo 30 glasbenih trgovin, kjer so prodajali Hackney Diamonds, prvi album po smrti bobnarja Charlieja Wattsa leta 2019 in prvi, ki vsebuje izvirni material po albumu A Bigger Bang iz leta 2005. Foto: Vincent Jannink/Afp